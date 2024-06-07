На Мурманском балкерном терминале НТК планируют протестировать новейшие средства индивидуальной защиты

Начальник отдела по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Мурманского балкерного терминала НТК Екатерина Страхова посетила заводы по производству средств индивидуальной защиты АО «Сорбент» в Перми и ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (РОСОМЗ) в городе Суксун. Екатерина была в составе рабочей группы представителей московского офиса АО «НТК», Мурманского морского торгового порта и «Вагоноремонтного завода «Депо НТК».

Специалисты НТК поговорили с работниками лабораторий и производственных участков, осмотрели процессы контроля и испытания продукции.

«СИЗ на месте не стоит, их постоянно совершенствуют, с этой целью нас и пригласили. Нам рассказали о новинках, чем они лучше, от чего они защищают. Мы проверяли каски и полумаски на прочность, мы на них даже прыгали. Ещё нам продемонстрировали, как защитные очки обстреливают металлическими пулями и с ними ничего не происходило. Я спокойна, ведь наши СИЗы такие прочные», - рассказала начальник отдела по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Мурманского балкерного терминала НТК Екатерина Страхова.

Представители НТК убедились, что каски устойчивы не только к ударам и боковой деформации, но и к брызгам расплавленного металла, химикатам. Также была возможность протестировать в работе маски для сварщиков с автоматически затемняемым светофильтром.

«На «РОСОМЗ» нам показали новые разработки, например, каску со встроенной рацией, это очень удобно, что работнику не надо в руках держать рацию, что исключает риски в работе. Также нам показали разработку зимнего варианта каскетки, где подшлемник уже встроен, и не нут необходимости надевать все отдельно. Продемонстрировали нам очки, которые не запотевают от перемены температурного режима. Представители заводов «Сорбент» и «РОСОМЗ» вышлют в МБТ новые разработки СИЗОД, чтобы мы смогли протестировать их. Если тестовая серия получит одобрение у сотрудников, будем заказывать уже полную партию СИЗ и СИЗОД»: добавила начальник отдела по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Мурманского балкерного терминала НТК Екатерина Страхова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255003%2Fwall-149919532_3943