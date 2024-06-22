22 июня в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится тематическая экскурсия «На Мурманском направлении». Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Как сообщает vk.com/mokm51, экскурсия будет проходить в зале «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» музея. Посетители узнают: о подвигах советских солдат на Мурманском направлении; какие отряды, батальоны и дивизии сражались за столицу Арктики; где и как проходили бои в условиях суровой северной погоды и многое-многое другое на экскурсии от профессиональных специалистов Мурманского областного краеведческого музея. (12+)

А 23 июня в 16 часов в Мурманском областном краеведческом музее состоится квест «Окна «Полярной Правды». Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби. В ходе квеста участникам предстоит ознакомиться со знаменитыми плакатами наглядной агитации, которые размещались в газете «Полярная Правда» в годы Великой Отечественной войны. Внимательное изучение этого интереснейшего артефакта времён войны поможет участникам ответить на вопросы и разгадать загадки, придуманные специалистами музея. (12+)

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457274165%2Falbum-91580302_00%2Frev