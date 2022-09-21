На мурманском Южном склоне пройдёт самый северный забег в гору «Arctic Top Run»

2 октября в Мурманске вновь пройдёт «Arctic Top Run» – соревнования, в рамках которых участникам предстоит преодолеть дистанцию в 560 метров с максимальным уклоном трассы более 40 градусов. Для смельчаков личного зачёта подготовлены медали, сувениры, а также денежные сертификаты на сумму 10, 7 и 5 тысяч рублей.

Также у северян будет возможность побороться за звание лучших в командном забеге «Top Run Team». На дистанцию выйдут коллективы из 4 участников сразу на шесть стартовых коридора шириной 3 метра. Им предстоит преодолеть ров глубиной 1 метр и ещё 467 метров на пути к вершине. Максимальный уклон трассы – 40,8°. Просто не будет, но приз в размере 50 тысяч рублей точно стоит того, чтобы побороться!

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, к командам предъявляется условие – в составе обязательно должна быть минимум одна девушка.

Регистрация участников проходит на сайте мероприятия. Старт соревнований – в 12.00.

Фото: https://gov-murman.ru