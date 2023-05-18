На Мурманской ТЭЦ началась летняя ремонтная кампания

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска с 17 мая 2023 года АО «Мурманская ТЭЦ» переходит на летний режим работы.

Как сообщает murmantec.com, отопительный сезон начался 1 сентября 2022 года и продлился 258 дней.

В межотопительный период будет проведен капитальный ремонт теплосетей на улицах Книповича и Ломоносова. Продолжится реконструкция тепломагистрали от Восточной котельной в районе Верхнеростинского шоссе.

На всех объектах теплоснабжения — Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных — пройдут ревизия и ремонт основного и вспомогательного оборудования и работы, которые невозможно выполнить без остановки теплоисточника: осмотр и чистка газоходов, ремонт внутристанционных сетевых трубопроводов, запорной арматуры и измерительных приборов, мазутопроводов и всего топливного хозяйства.