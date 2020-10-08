На набережной в Коле приступили к установке малых архитектурных форм

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вчера проверила ход работ по строительству набережной в городе Кола. Ее сопровождали руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава города Кола Светлана Чукарева.

Строительство объекта общей площадью более в 6,6 гектаров ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проект был признан победителем Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города». На его реализацию выделено более 58 миллионов рублей. Из них 40 - это средства федерального бюджета, 5 из бюджета области. Ещё почти 14 миллионов рублей в проект вложила местная администрация.

Первый этап строительства в Коле практически завершен. К общественной территории подведено электричество, установлено уличное освещение. Проект осложнил перенос наружной высоковольтной линии электропередач, которая тянулась над всей набережной, под землю. Учитывая общественную значимость объекта, МРСК «Колэнерго» и подрядчик выполнили эти работы в кратчайший срок.

Помимо этого на набережной проведена наружная ливневая канализация. Уложены асфальтные дорожки и тротуарная плитка. Причём на протяжении большей части общественной территории пешеходные тропинки оборудованы тактильной плиткой, чтобы люди с нарушением зрения не заблудились. Здесь также смонтировали остановку общественного транспорта, продумали парковочные места и туалеты для гостей набережной. Последние адаптированы и для нужд маломобильных граждан.

2 октября на Кольской поморской набережной высадили первые деревья. Саженцы сирени, кизильника, шиповника и пузыреплодника выращены в питомнике и адаптированы к северным условиям. На днях началась и установка малых архитектурных форм, которые украсят данное общественное пространство и разделят его на тематические зоны.

- Уже в ближайшее время здесь появятся лавочки, урны, огромные качели, с которых открывается потрясающий панорамный вид на Кольский залив и Мурманск. Для детей будет игровой городок и лабиринт. Сейчас для этих объектов готовятся фундаменты, - рассказал Оксане Астаховой глава районной администрации Александр Лихолат. – И это не перспективы, все эти работы будут выполнены в ближайшие недели!

Как сообщает администрация Кольского района, одной из изюминок набережной станут две перголы. Термин носит итальянские корни, в архитектуре так называют уличный навес или открытую террасу. Летом они будут спасать гостей от солнца, осенью и зимой от осадков.

Уже начата работа и над следующим этапом благоустройства Кольской набережной. Совместно с архитектурным бюро Теслера, дизайнерами из Москвы, которые проектировали набережную реки Яуза, сейчас разрабатывается дальнейший план наполнения общественной территории районного центра. Немаловажно, что учитываются все пожелания жителей. В ближайшие дни данный проект будет выставлен на обсуждение.