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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.23 18:15

На начало 2023 года в Мурманской области проживали 135,5 тысячи человек в возрасте выше 60 лет

В осеннем календаре есть необычная дата, когда хочется говорить слова благодарности и быть особенно чутким и внимательными к старшим. Это Международный день пожилого человека.

Как пишет Мурманскстат, каждый пятый житель Мурманской области в почтенном возрасте – 60 лет и старше. На начало 2023 года в регионе проживали 135,5 тысячи человек от 60 лет, из которых 32% – мужчины и 68% – женщины.

В 2022 году насчитывалось почти 890 долгожителей – людей 90 лет и старше, 9 из них перешагнули 100-летний рубеж.

Зрелые года – не помеха для любящих сердец. В 2022 году узаконили брачные отношения в органах ЗАГС 152 мужчины и 98 женщин в возрасте 60 лет и старше.

Даже после получения пенсии это поколение продолжает трудиться. Доля северян старше 60 лет, занятых в экономике региона, в прошлом году составила 8%.

 

Фото: https://vk.com/im?msgid=32536&sel=63726350&z=photo-188169427_457240357%2Falbum-188169427_00%2Frev

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