На начало декабря Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 387 вакантных мест

Как сообщает администрация города Апатиты в Апатитский кадровый центр в январе-ноябре 2024 года поступило 4219 заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1722 северянина. Признано в установленном порядке безработными 419 человек.

По состоянию на 1 декабря 2024 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,3%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 128 человек, в том числе 83 безработных граждан. Получают пособие по безработице 70 апатитчан.

За январь–ноябрь текущего года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 2826 вакансий. На 30 ноября 2024 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 387 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,32 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, здравоохранения, научной и профессиональной сфере, в сфере государственного управления, обеспечения электрической энергией, транспортировки и хранения, образования, торговле.

Наиболее востребованные на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - подсобный рабочий, продавец-кассир, электромонтер, водитель автомобиля, полицейский-водитель, плотник, уборщик, разнорабочий, слесарь-ремонтник; служащие - администратор, специалист, инженер, мастер, почтальон, воспитатель, геолог, бухгалтер, преподаватель.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит продавцов, подсобных рабочих, уборщиц, администраторов, менеджеров, специалистов.

С начала года трудоустроены 1269 человек, или 74% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроены 900 несовершеннолетних, 20 граждан с инвалидностью, 4 человека предпенсионного возраста.

Средний период трудоустройства составил 48 дней. Средний период безработицы 90 дней.