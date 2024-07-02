На «Нашем Севере» открыт сбор инициатив в рамках программы «На Севере – твой проект»

Открыт сбор предложений от жителей Мурманской области в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Форма для подачи заявок доступна на портале «Наш Север».

«Эта программа – ещё один инструмент, который помогает жителям менять облик своих населенных пунктов, в том числе дворов. На встречах люди часто говорят о необходимости установить детскую площадку возле дома – программа «На Севере – твой проект!» создана для этого. Жители могут выйти с инициативой поставить площадку у себя во дворе», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

О результатах программы и ходе конкурсного отбора в этом году на оперативном совещании в правительстве 1 июня рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«Реализация проектов-победителей текущего конкурсного отбора запланирована на 2025 год. Заявить своё предложение может гражданин, зарегистрированный на территории региона и достигший 16 лет, а также имеющий подтвержденную учетную запись в качестве физического лица на госуслугах», – пояснила Мария Гаврилова.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи, отмечает, что за четыре года действия губернаторской программы «На Севере – твой проект» был реализован 231 проект. Планируется, что в текущем году будет выполнено ещё более 150 проектов, в раках которых будет проведен ремонт социальных объектов, подъездов, благоустройство, строительство детских, спортивных, многофункциональных и научных площадок.

С 1 по 30 июля на портале «Наш Север» проводится сбор инициатив граждан для участия в программе на 2025 год по направлениям: благоустройство дворовых и общественных территорий, модернизация объектов уличного освещения, озеленение территории, обустройство детских игровых площадок, устройство контейнерных площадок для ТКО. С 10 августа по 15 сентября пройдёт онлайн-голосование по поддержке проектов. Итоги конкурсного отбора подведут до 31 октября.

- Губернаторская программа «На Севере – твой проект» доказала свою высокую эффективность и большую востребованность у населения Мурманской области, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Северяне активно принимают в ней участие, предлагают свои инициативы, голосуют за тот или иной проект. Реализация программы позволила улучшить комфортность проживания жителей в муниципальных образованиях. И что ещё немаловажно: благодаря этой программе граждане стали больше доверять власти – так как они видят, что их предложения и идеи находят поддержку и выполняются.

Парламентарий отметил, что в ходе своих рабочих поездок в муниципалитеты обязательно посещает объекты, где ведутся работы в рамках губернаторской программы.

- Не так давно был в Заозерске, где по итогам голосования в поддержку инициативных проектов на портале «Наш Север» было выбрано благоустройство пешеходной лестницы от улицы Ленинского Комсомола до переулка Гранитный, - рассказал он. - Планируется замена освещения, перил, частичная замена пролётов, укладка плитки на бетонном основании лестницы. Территория будет украшена иллюминацией и арками. Появится и небольшая зона отдыха, где установят скамейки и урны.

Подать инициативу возможно только по муниципалитету места регистрации. Кроме этого, заявитель должен быть участником инициативной группы, численность которой не менее 10 человек.

Если проект планируется реализовать на территории многоквартирного дома, то перед подачей инициативы важно провести общее собрание собственников. Конкурсная комиссия допустит к рассмотрению такую заявку только при наличии положительного решения собственников.

При подаче инициативы также важно учитывать, что территория, планируемая к обустройству, не попадает в охранные зоны инженерных коммуникаций, не примыкает к контейнерным площадкам.

«Сбор предложений продлится по 30 июля, после чего органы местного самоуправления проведут модерацию заявок. Онлайн-голосование за предложенные проекты пройдёт на «Нашем Севере» с 10 августа по 15 сентября, чтобы жители Мурманской области высказали своё мнение и определили приоритетные инициативы. Результаты этого голосования будут учитываться конкурсной комиссией при принятии итогового решения», – сообщила Мария Гаврилова.

Инициативы принимаются по следующим направлениям:

– озеленение территории;

– благоустройство придомовой, дворовой, общественной территорий и мест массового отдыха;

– обустройство детских игровых площадок и комплексов;

– установка спортивных площадок и комплексов;

– модернизация объектов уличного освещения;

– обустройство мест сбора, накопления, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов;

– ремонт внутридомового имущества многоквартирных домов (входные группы и подъезды);

– обустройство площадок для выгула собак;

– улучшение материально-технической базы, благоустройства объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики;

– благоустройство мест захоронения (кладбища, места воинских захоронений).

Кроме этого, северяне могут заявить иные проекты, если их создание поможет в решении вопросов, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2024 году на территории Мурманской области планируется реализовать 151 инициативный проект.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30450/