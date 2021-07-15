На неделю идеального отпуска денег нужно почти в 4 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить

На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч на человека. К таким умозаключениям пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Женский отпускной бюджет скромнее мужского: 32000 и 40000 рублей, соответственно. Молодёжь до 24 лет может позволить себе потратить в среднем 33000 рублей, россияне старше 45 лет — 40000 рублей на человека. Чем выше уровень дохода, тем больше отпускной бюджет: 27000 рублей у респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей и 48000 у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч в месяц.

Россияне чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России. На первом месте в списке желанных стран — Турция, Италия, Испания и Таиланд. А вот оценки бюджета на неделю идеального отпуска нередко отстают от ценников турпутевок на доступных сегодня зарубежных направлениях. Среднестатистическому россиянину на неделю идеального отпуска нужно 135 тысяч рублей. Причём мужчинам нужно денег больше, чем женщинам (148000 и 125000 рублей соответственно). Старшему поколению — больше, чем молодёжи (147000 рублей — россиянам старше 35 лет и 110000 — респондентам до 24 лет). Россиянам с зарплатой до 30000 рублей на неделю идеального отдыха потребуется 110000 рублей, россиянам с доходом от 80 тысяч — 163000 рублей.

Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47000 рублей на человека), на втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42000 рублей), на третьем — Самара (38000). Самый скромный реальный отпускной бюджет — в Волгограде (28000 рублей на человека на неделю отдыха).

Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150000 рублей), Ростове-на-Дону (148000) и Красноярске (145000). Самые скромные же запросы — в Воронеже (110000 рублей).