С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»Более 540 семейных пар Мурманской области отмечены медалью «За любовь и верность»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 10:30

На нефтяном рынке наблюдается неоднозначная динамика цен, а курс рубля продолжает снижаться

Цены на нефть во вторник утром торгуются разнонаправленно за счёт факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке во вторник утром наблюдается неоднозначная динамика цен. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать факторы, ведущие к снижению предложения сырья на рынке. По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала «Lederne» будут закрыты три месторождения 5 июля. Помимо этого, закрыться могут ещё три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.

Также опасения о дефиците нефти подкрепляют новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом.

С другой стороны, рынки оценивают перспективы снижения спроса на нефть. Так, инвесторы следят за ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Китае, усиливающей вероятность ввода очередных ограничений на передвижение. Кроме того, на спрос влияют дальнейшие действия центробанков, так как ужесточение монетарной политики может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.

А в это время доллар США дешевеет по отношению к евро, но демонстрирует рост в паре с японской иеной. Между тем долларовый ICE индекс находится вблизи максимального уровня с декабря 2002 года, поскольку участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит повышать ставку агрессивными темпами в борьбе с растущей инфляцией, что окажет поддержку доллару, пишет «Trading Economics». Дополнительную поддержку доллару оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на открытии торгов во вторник растёт на 21 копейку, до 55,45 рубля, евро — на 5 копеек, до 57,8 рубля.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Дело гастронома №1». Художественный сериал, 6 серия (16+)19:55«Дело гастронома №1». Художественный сериал, 7 серия (16+)21:00«Простой карандаш». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Треть безработных жителей СЗФО столкнулись с серьёзными денежными затруднениями в период поиска новой работы-PRO Валюту (16+)Курс доллара подпрыгнул почти на 3,43 рубля, евро поднялось почти на 2,98 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2022 года-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области подрядчиков и чиновников будут привлекать к ответственности за неисполнение обязательств и игнорирование жалоб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика