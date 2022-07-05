На нефтяном рынке наблюдается неоднозначная динамика цен, а курс рубля продолжает снижаться

Цены на нефть во вторник утром торгуются разнонаправленно за счёт факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке во вторник утром наблюдается неоднозначная динамика цен. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать факторы, ведущие к снижению предложения сырья на рынке. По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала «Lederne» будут закрыты три месторождения 5 июля. Помимо этого, закрыться могут ещё три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.

Также опасения о дефиците нефти подкрепляют новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом.

С другой стороны, рынки оценивают перспективы снижения спроса на нефть. Так, инвесторы следят за ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Китае, усиливающей вероятность ввода очередных ограничений на передвижение. Кроме того, на спрос влияют дальнейшие действия центробанков, так как ужесточение монетарной политики может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.

А в это время доллар США дешевеет по отношению к евро, но демонстрирует рост в паре с японской иеной. Между тем долларовый ICE индекс находится вблизи максимального уровня с декабря 2002 года, поскольку участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит повышать ставку агрессивными темпами в борьбе с растущей инфляцией, что окажет поддержку доллару, пишет «Trading Economics». Дополнительную поддержку доллару оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на открытии торгов во вторник растёт на 21 копейку, до 55,45 рубля, евро — на 5 копеек, до 57,8 рубля.