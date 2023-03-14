На нескольких направлениях движения федеральной автодороги Р21 «Кола» планируют обустроить новые линии электроосвещения
Уже разработана и утверждена проектная документация. По информации Упрдор «Кола» работы пройдут на следующих участках:
- кольцевые пересечения на участке дороги, ведущей к Оленегорску (км 1289+900 – км 1291+900). Протяжённость линии – 4,052 км;
- подъезд к аэропорту Мурманск (км 0+200 – км 17+148). Планируемая протяжённость участка освещения – 16,250 км;
- участки автодороги Полярные Зори – Мончегорск (км 1180+900 – км 1181+700 и км 1257+600 – км 1265+000). В планах осветить локальные примыкания к Полярным Зорям и Мончегорску, четыре остановочных пункта и два пешеходных перехода вблизи этих примыканий;
- подъезд к МАПП Лотта (км 0+848-км 1+734);
- участок дороги у поселка Тулома (км 17+080).
Создание новых линий освещения позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru