На нескольких объектах капитального строительства Мурманской области будут применять информационную систему управления

Современные технологии плотно вошли в нашу жизнь, и строительная отрасль не стала исключением. Мурманская область вошла в число пилотных регионов по внедрению единой цифровой среды управления жизненным циклом объектов капитального строительства. Об этом сообщила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

«Речь идёт о внедрении в строительную отрасль области при поддержке Минстроя России информационной системы управления проектами. Она позволит структурировать и хранить данные, связанные с предпроектными и строительными процессами, а также обеспечит возможность работать с ними всем участникам строительства в единой среде. В том числе можно будет согласовывать и электронно подписывать исполнительную техническую, проектную и рабочую документацию, акты сдачи-приемки, вести электронные журналы объектов, формировать предписания и так далее», – объяснила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в качестве пилотных проектов в Мурманской области выбраны несколько объектов капитального строительства на разных стадиях реализации, в частности строительство хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера.

Фото: https://gov-murman.ru