На нескольких улицах областного центра будет ограничено движение всех видов транспорта
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1795 будет ограничено движение всех видов транспорта:
– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе домов №№ 5, 9) в южном направлении - с 8 часов 29 июля до 20 часов 10 августа;
– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе домов №№ 5, 9) в северном направлении - с 8 часов 11 августа до 20 часов 27 августа;
– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15 корп. 3) в южном направлении с 8 часов 28 августа до 20 часов 10 сентября;
– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15 корп. 3) в северном направлении - с 8 часов 11 сентября до 20 часов 20 сентября.
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1794 будет ограничено движение всех видов транспорта:
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Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1796 будет ограничено движение всех видов транспорта:
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