На нескольких улицах областного центра будет ограничено движение всех видов транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1795 будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе домов №№ 5, 9) в южном направлении - с 8 часов 29 июля до 20 часов 10 августа;

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе домов №№ 5, 9) в северном направлении - с 8 часов 11 августа до 20 часов 27 августа;

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15 корп. 3) в южном направлении с 8 часов 28 августа до 20 часов 10 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Зои Космодемьянской (в районе дома № 15 корп. 3) в северном направлении - с 8 часов 11 сентября до 20 часов 20 сентября.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1794 будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 3,5 метра по ширине проезжей части проспекта Героев-североморцев (в районе Спасо-Преображенского морского кафедрального собора) в северном направлении - с 8 часов 29 июля до 20 часов 3 августа;

– на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Героев-североморцев (в районе Спасо-Преображенского морского кафедрального собора) в северном и южном направлениях - с 8 часов 4 августа до 20 часов 7 августа;

– на 3,5 метра по ширине проезжей части проспекта Героев-североморцев (в районе Спасо-Преображенского морского кафедрального собора) в южном направлении - с 8 часов 8 августа до 20 часов 11 августа.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1796 будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 7 метров по ширине проезжей части улицы Шмидта (в районе дома № 33/2) в северном направлении - с 8 часов 2 августа до 17 часов 8 августа;