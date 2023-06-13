На несколько дней Мурманская область стала библиотечной столицей страны

Ключевая тема форума: «Библиотека – культурный код России». Его цель – формирование образа библиотеки будущего и направлений развития библиотечного дела.

Участие в конгрессе принимают более 900 человек из 68 регионов, в том числе из Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

На пленарном заседании делегатов приветствовала председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова. Она отметила, что современные книгохранилища стремятся идти в ногу со временем, активно используя информационные технологии и трансформируя себя в общественные пространства:

— Заполярные библиотеки успешно развивают культурно-просветительские традиции, пропагандируя чтение, духовные ценности, сохранение и приумножение культурного богатства Мурманской области. В этом мы убедились, накануне открывая модельную библиотеку Кольского района. На базе нашей межпоселенческой библиотеки благодаря нацпроекту «Культура» появился современный, культурный, просветительский и досуговый центр, который, уверена, станет местом притяжения жителей разного возраста.

Парламентарий поблагодарила участников за стремление сделать мир лучше, преданность своему делу и верность высоким нравственным ценностям. Она пожелала плодотворной работы, конструктивного диалога, новых идей и интересного общения.

Всероссийский библиотечный конгресс проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Мурманской области. Мероприятие проводится ежегодно в разных регионах России. В прошлом году эту эстафету наш регион принял от Нижнего Новгорода.

Конгресс включает ряд крупных событий, мероприятия пройдут на различных площадках по всей Мурманской области – в Мурманске, Оленегорске, Кольском и Печенгском районах, ЗАТО город Североморск.

В рамках конгресса в Коле открылась модельная библиотека на базе межпоселенческой. Она стала первой из пяти библиотек, которые будут модернизированы в 2023 году по нацпроекту «Культура». В прошлом году в здании проведён капитальный ремонт, в этом году – учреждение получило средства на мебель и оборудование.

Конгресс будет работать до 15 июня. Его завершающим событием станет торжественная церемония представления «Библиотечной столицы России – 2024 года» и передача памятного знака от Мурманской области представителям региона, принимающим конгресс в будущем году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28040/