В Мурманской области количество новых вакансий выросло на 3%Белоруссия планирует увеличить частоту движения по устоявшимся железнодорожным российским маршрутам, включая и Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 09:00

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники. В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110-ти военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области, уничтожены более 150-ти украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники.

В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар»* 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики. Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен»* в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.

Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон».

 

*- нацформирования, организации, деятельность которых запрещена в РФ.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:00«Путешествия в деталях». Документальный цикл (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому в Мурманской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль умеренно повышается против доллара и немного теряет к евро-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 и 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика