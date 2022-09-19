На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники. В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артёмовск и Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110-ти военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области, уничтожены более 150-ти украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники.

В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар»* 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики. Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен»* в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.

Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон».

*- нацформирования, организации, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото и видео: https://vk.com/mil