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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 09:00

На Николаево-Криворожском направлении подразделениях ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих

В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.

8 сентября Министерства обороны Российской Федерации  опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

Поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.

В районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.

В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.

Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 2 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.

Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Соледар и Артёмовск Донецкой Народной Республики, 1-й танковой бригады в районе населённого пункта Новониколаевка Запорожской области, а также пятьдесят одно артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167-ми районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области - радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбито 13 БПЛА в районах населённых пунктов Червоносёловка, Очеретоватое и Александровка в Запорожской области, Владимировка, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловка и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, Любимовка, Крещеновка, Кирово и Томина Балка в Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Сеньковка Черниговской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Раковки Херсонской области.

Кроме того, перехвачено в воздухе 19 снарядов РСЗО, в том числе 16 - «HIMARS» в районах Новой Каховки, Молодёжного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» - в районе Антоновки Херсонской области.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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