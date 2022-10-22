Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 09:00

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ

Предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожены 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

В районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье.

В районах населённых пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районе населённого пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено: шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск, Высокое Херсонской области и Каховской ГЭС.

Кроме того, сбито в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационных ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как пережил III квартал рынок труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Дикие предки». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 60 копеек, доллар теряет почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22-24 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика