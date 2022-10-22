Предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожены 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

В районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье.

В районах населённых пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районе населённого пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено: шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск, Высокое Херсонской области и Каховской ГЭС.

Кроме того, сбито в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационных ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики».

Фото и видео: https://gov-murman.ru