На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления

В Мурманской области на Нива ГЭС-3 завершили проект по импортозамещению автоматизированной системы управления.

Система управления гидроагрегатом №3 переведена на отечественное оборудование и интегрирована в верхний уровень автоматизированной системы управления технологическим процессом станции.

Ранее аналогичным образом были модернизированы гидроагрегаты №№1, 2 и 4. Теперь оперативный персонал может контролировать работу всех четырёх гидроагрегатов удалённо, на главном щите управления.

Программно-технический комплекс позволяет управлять технологическими режимами работы оборудования, передаёт информацию о состоянии гидроагрегатов, выполняет функции технологических защит и диагностики.

Модернизация прошла в период капитального ремонта гидроагрегата. Специалисты выполнили ремонт рабочего колеса гидротурбины, полюсов ротора генератора, быстропадающего щита и сороудерживающей решетки, направляющих подшипников гидроагрегата, заменили элементы системы технического водоснабжения. Работы продлились 116 дней и завершились ранее запланированного срока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556421/#&gid=1&pid=1