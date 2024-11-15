На Нива ГЭС-3 внедрена информационно-управляющая система доведения задания плановой мощности

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ и филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» реализовали проект по подключению Нива ГЭС-3 к информационно-управляющей системе доведения задания плановой мощности (СДПМ).

Цифровая система СДПМ позволяет доводить плановое значение нагрузки, рассчитываемое Системным оператором на балансирующем рынке на каждый час в зависимости от режима работы энергосистемы, до гидроэлектростанции и в автоматическом режиме реализовать его. Автоматизация процесса позволяет повысить надёжность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд.

В рамках проекта на гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» были проведены работы по модификации автоматических систем управления гидроагрегатами объекта генерации.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проект реализован на два месяца раньше запланированного срока.

Нива ГЭС-3 стала третьей гидроэлектростанцией в энергосистеме Мурманской области, на которой внедрён программный комплекс СДПМ. Первые два проекта были реализованы в марте и ноябре 2023 года на Серебрянской и Княжегубской ГЭС.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/