На Нивской котельной устанавливают новый агрегат

На котельной № 5, отапливающей микрорайон Нива-3 в Кандалакше, устанавливают новый котёл.

Агрегат отечественного производства марки ТТ-200 от петербургской компании «Энтророс» способен производить 20 тонн горячего пара в час. Он заменит устаревший котёл ТП - 30М, который работал с момента постройки котельной в 1952 году.

С тех пор, как котельная перешла в собственность областного предприятия «Мурманэнергосбыт», на предприятии запущен процесс технического перевооружения, постепенно демонтируется старое оборудование: этот паровой котёл станет уже третьим по счету.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по словам главного инженера филиала «Кандалакшская теплосеть» Алексея Плащинского, в итоге модернизации коэффициент полезного действия котлов вырос на 35 %, что позволит сэкономить топливо и электроэнергию.

Фото: https://gov-murman.ru