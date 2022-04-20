На Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске устраняют последствия схождения грунта с откоса дороги

Сегодня около полудня в Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе произошло схождение грунта с откоса. На место происшествия выехал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

- Специалистами ММБУ «Управление дорожного хозяйства» ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации, - отметил Юрий Сердечкин. - Держу вопрос на особом контроле. Причины происшествия устанавливаются.

В настоящее время участок дороги от улицы Карла Либкнехта до первого железнодорожного переезда закрыт для проезда.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22226&page=1