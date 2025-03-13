Мурманская область. Арктика (16+)13.03.25 17:00
На Нижне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» продолжается капитальный ремонт гидроагрегата №2
Ротор диаметром 5,5 метра и массой 90 тонн перемещён и установлен в расточку статора двумя кранами.
Расстояние между обмоткой статора и ротором – всего 10 миллиметров. Успех этой ювелирной работы всегда зависит от слаженного взаимодействия персонала.
В процессе ремонта энергетики выполнили демонтаж всех 40 полюсов ротора, заменили корпусную изоляцию каждого полюса, провели ревизию катушек с заменой отдельных элементов.
Проводимые мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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