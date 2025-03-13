На Нижне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» продолжается капитальный ремонт гидроагрегата №2

Ротор диаметром 5,5 метра и массой 90 тонн перемещён и установлен в расточку статора двумя кранами.

Расстояние между обмоткой статора и ротором – всего 10 миллиметров. Успех этой ювелирной работы всегда зависит от слаженного взаимодействия персонала.

В процессе ремонта энергетики выполнили демонтаж всех 40 полюсов ротора, заменили корпусную изоляцию каждого полюса, провели ревизию катушек с заменой отдельных элементов.

Проводимые мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/