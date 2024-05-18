На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата

Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата на Нижне-Туломской ГЭС. Специалисты провели полную разборку оборудования, устранили кавитационные повреждения лопастей рабочего колеса, возникающие вследствие естественного износа.

Также был выполнен ремонт статора и полюсов ротора с заменой корпусной изоляции, заменили покрытие на всех сегментах подпятника генератора, провели ремонт направляющих подшипников, восстановление узлов и деталей направляющего аппарата.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, кроме работ, на основном оборудовании энергетики провели ремонт вспомогательных узлов и агрегатов. Модернизация проводились в течение шести месяцев.

Фото: https://gov-murman.ru