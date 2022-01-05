На новогодних каникулах областной художественный музей подготовил программу мастер-классов

В дни новогодних каникул в трёх зданиях Мурманского областного художественного музея для северян подготовлена обширная программа мероприятий и мастер-классов.

В главном здании музея 9 января в 12.00 состоится мероприятие для детей «Образ Снегурочки в изобразительном искусстве». Ребята узнают много интересного о Снегурочке и о том, кто из известных художников изображал её образ на своих картинах, придумают наряд для Снегурочки и нарисуют его.

В Культурно-выставочном центре Русского музея юных северян и их родителей ждут тематические мастер-классы.

5 января в 13.00 специалисты музея приглашают на мастер-класс «На бал к императрице». Мероприятие позволит окунуться в атмосферу блистательных балов времен Российской империи, познакомится с «Азбукой бала», дворцовым этикетом и бальными костюмами. В завершении мероприятия участники смогут выполнить парадные портреты в технике коллаж с использованием различных тканей и декоративных элементов. Кроме того, в это же время северян приглашают на мастер-класс «Легкое дуновение веера». Где и когда начинается история веера? Какие материалы использовали для изготовления вееров? Как из простого аксессуара он превратился в предмет роскоши и настоящее произведение искусства? Узнать об этом и о многом другом можно на мероприятии, которое будет проходить на выставке из частных коллекций «Простая вещь – веер».

6 января в 13.00 юные северяне и их родители смогут создать рождественскую открытку. Мастер-класс «Открытка на Рождество» также познакомит участников с традициями праздника и историей открыток. В 16:00 в отделе будет организован новогодний мастер-класс «Чайные традиции в культуре русского народа». В программу мастер-класса войдет презентация с изображением картин русских художников, рассказ о чайных традициях в культуре русского народа. Своими руками участники смогут создать ароматную чайную смесь в подарочной упаковке.

8 января в 13.00 и 16.00 пройдёт мастер-класс «Портрет зимы». Специалисты музея расскажут о том, как выглядит Зима в изобразительном искусстве: в картинах и скульптуре. Каждый участник создаст свой «Портрет Зимы», используя ткани, цветную бумагу, декоративные элементы, карандаши, пастельные мелки.

9 января в 13.00 и 16.00 приглашают на мастер-класс «Хлопушки, посох и не только». На мероприятии участников познакомят с историей новогодних игрушек и атрибутов.

Отдел народного искусства и ремесел приглашает на мероприятия, которые расскажут больше о народных традициях, связанных с новогодними праздниками.

5 января в 14.00 северян приглашают на тематическое мероприятие «Батюшка Январь - зимы государь». Что такое колядки и зимние святки? Какие игры были у наших прабабушек и прадедушек в январские праздники? Об этом юные посетители и их родители узнают на мероприятии «Батюшка Январь – зимы государь»: отгадают загадки, и сделают накануне Рождества текстильного ангела – оберег семьи.

6 января в 14.00 пройдёт мероприятие «Волшебство Нового года». Специалисты музея расскажут о зимних праздниках и традициях, а также об историю новогодних атрибутов. Маленькие посетители поучаствуют в кукольном представлении, рассказывающем об истории Рождества, а расписанная своими руками новогодняя красавица в технике точечной росписи будет напоминать о новогодних чудесах.

9 января в 12.00 в отделе пройдет областной фольклорный детский праздник для обучающихся кружков, объединений, студий культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей Мурманской области. В программе праздника: игры, конкурсы для детей и родителей, выставка детского художественного творчества, мастер-классы. От участников - колядки, творческие подарки, работы на выставку.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических норм.