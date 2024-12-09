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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 18:00

На новогодний ужин россияне планируют потратить в среднем 12 тысяч рублей

55% россиян планируют накрывать праздничный стол на Новый год. Средний бюджет ужина составляет 12000 рублей. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны.

Близится Новый год, и многие россияне уже распланировали, как проведут эту ночь. Согласно опросу «SuperJob», 3 из 10 человек организуют застолье на 2—4 человека, 15% — на 5—10 человек, ещё 3% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 8% собираются праздновать в одиночестве. 27% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (18%) ещё не определился по этому поводу.

Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (33% против 25% среди мужчин), мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать (30% против 25% среди женщин). Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у россиян моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве. Москвичи чаще жителей северной столицы и регионов рассказывали, что не планируют застолье (31%), а жители Санкт-Петербурга чаще сообщали о планах накрыть стол на компанию до 4 человек (39%).

Сколько же собираются потратить россияне на продукты и напитки для праздничного ужина? Если застолье только для себя, то средняя сумма покупок составляет 7500 рублей, на компанию из 2—4 человек — 10200 рублей. Если планируется пригласить 5—10 гостей, то средний чек увеличивается до 17000 рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28500 рублей. По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей.

У москвичей средний чек выше — 14600 рублей. На новогоднее застолье в Санкт-Петербурге готовы выделить в среднем 10800 рублей. В регионах планируют потратить около 11600 рублей.

Время проведения опроса: 20 ноября — 3 декабря 2024 года.

 

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