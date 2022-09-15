На новом месте работы дольше всех планируют трудиться главные бухгалтеры, меньше всех — курьеры

При трудоустройстве 6 из 10 россиян планируют проработать в компании так долго, как получится. Дольше всех рассчитывают трудиться на новом месте главные бухгалтеры, кладовщики и медсестры, а меньше всех — курьеры, дизайнеры и программисты. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Устраиваясь на работу, россияне чаще всего планируют проработать в компании так долго, как получится: об этом сообщил 61% опрошенных. Более 10 лет готовы трудиться на новом месте 8%, 5—10 и 3—5 лет — по 7%, от 1 года до 3 лет — 6%. Лишь 3% рассчитывают проработать в организации менее года. Средний планируемый срок работы составляет 6,1 года.

Чем старше респонденты, тем более длительный срок они предполагают проработать в компании: если молодежь до 24 лет планирует оставаться на новом месте в среднем 3,8 года, то опрошенные старше 45 — уже 7,8 года. Готовность долго трудиться в одной и той же организации повышается также с уровнем дохода: у тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей, средний планируемый срок работы составляет 4,8 года, а у тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей в месяц, — 7,1 года.

Длительность карьерного планирования зависит и от профессии. Дольше всех предполагают работать в новой организации главные бухгалтеры (в среднем 8,4 года), кладовщики (8,3 года), медицинские сестры (8,1 года), администраторы (8 лет) и юристы (7,8 года). На самый короткий срок рассчитывают курьеры (в среднем 2,7 года), дизайнеры (3,7 года), программисты (4 года), маркетологи, пиарщики (по 4,8 года) и офис-менеджеры (5,2 года).