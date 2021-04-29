На Новой Земле стартовал очередной сезон историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди»

На архипелаге Новая Земля стартовал очередной сезон историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

В 2021 году к участию в данном проекте, который уже на протяжении трёх лет реализуют Северный флот и Русское географическое общество (РГО), присоединилось 12-е Главное управление Минобороны России. Основные мероприятия экспедиции на архипелаге Новая Земля планируется провести в августе 2021 года, когда на ледоколе «Илья Муромец» сводный отряд 12-го Главного управления, Северного флота и Мурманского отделения РГО с исследованиями пройдет вокруг Южного острова архипелага.

В настоящее время, в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации – президента РГО генерала армии Сергея Шойгу, озвученным в апреле 2021 года на заседании Попечительского совета РГО, на архипелаге Новая Земля в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» начались рекогносцировочные походы экспедиционных отрядов.

Отряд военнослужащих Центрального полигона Российской Федерации под руководством полковника Сергея Костарева на двухзвеньевых транспортерах «Алеут» совершил в сложных метеоусловиях 25-километровый марш из поселка Северный и вышел на побережье пролива Маточкин Шар в районе мыса Бараньего. Там был произведён поиск остатков креста, установленного одним из основателей РГО Федором Петровичем Литке в 1822 году.

Поиски увенчались успехом. На одном из скалистых выступов вблизи мыса Бараньего военными исследователями был обнаружен укрепленный в грунте деревянный обломок. По мнению начальника Морской арктической комплексной экспедиции, советника директора Института наследия имени Д.С. Лихачева Петра Боярского, вероятнее всего, это останки старинного креста.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в месте обнаружения исторического артефакта совместными усилиями военнослужащих Центрального полигона Российской Федерации и представителей РГО будет установлен памятный поклонный крест.

В его установке и освящении примет участие епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Готовность оказать поддержку в изготовлении памятного креста и мемориальной доски подтвердил исполнительный директор РГО Артём Манукян.