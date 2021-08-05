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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 09:00

На Новой Земле военнослужащие Минобороны России покорили пик Седова

Сборная команда, состоящая из военнослужащих Северного флота, 12 Главного управления Минобороны России и сотрудников Госкорпорации «Росатом», совершила первое в новейшей истории высокоширотное восхождение на пик Седова – господствующую вершину пролива Маточкин Шар, разделяющего Южный и Северный острова Новой Земли.

Восхождение состоялось 2 августа. Оно продолжалось около 7 часов. На самой вершине, в каменной кладке, были заложены капсулы времени с посланиями потомкам от командования Северного флота и 12 Главного управления, а также от участников экспедиции, а поверх установлена памятная доска.

Руководили сборной командой – помощник командующего Северным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарев и главный эксперт по физической подготовке 12 Главного управления Минобороны России Геннадий Моргаль. Команду в составе 22 человек вёл к вершине высотой 1114 метров старший офицер физической подготовки Северного флота инструктор по горной подготовке капитан Эдуард Сарангов, являющийся альпинистом России, имеющим опыт практического восхождения на горы в Кабардино-Балкарии, Саянах, Крыму и в швейцарских Альпах.

По оценке профессиональных альпинистов, данное восхождение соответствует категории сложности 2Б. При выдвижении к вершине участникам пришлось преодолевать разливы ручьев и заболоченные участки, каменные россыпи, чередование снеговых «языков» и скальных выступов. В непосредственной близости путь к вершине вел по снежному гребню протяженностью 300 метров, который военные альпинисты прошли с использованием штатного альпинистского снаряжения тремя группами в связке.

Данное восхождение состоялось в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди», проводимого при участии Русского географического общества.

В настоящее время участники рекордного восхождения возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Северного флота.

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