На объектах Кандалакшской ЦРБ активно проводится материально-технического переоснащение

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев провёл рабочую встречу с новым главным врачом Кандалакшской ЦРБ Натальей Лобановой и обсудил с администрацией учреждения вопросы организации медицинской помощи жителям Кандалакшского и Терского районов, а также материально-технического переоснащения объектов больницы.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения для Кандалакшской ЦРБ был приобретён и уже используется санитарный транспорт: УАЗ «Патриот» для Алакуртти и УАЗ 374195-05 «буханка» для работы медиков в Умбе. В больницу уже поставлен современный флюорограф. В настоящее время готовится помещение для монтажа нового оборудования.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены два мобильных диагностических комплекса, оснащенных оборудованием для проведения лучевой диагностики и обследований по программе диспансеризации.

«Обеспечение доступности диагностических исследований, особенно в первичном звене здравоохранения, является одной из ключевых задач. До 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на улучшение материально-технической базы Кандалакшской ЦРБ будет направлено более 800 млн рублей. В планах строительство новой поликлиники и капитальный ремонт филиала детской поликлиники в Кандалакше, строительство модульной амбулатории в Ниве-3 и двух новых ФАПов в Лесозаводском и Кузомени, строительство амбулатории в Зеленоборском с дневным стационаром, ремонт поликлиники в Умбе, а также обеспечение новым санитарным транспортом», - отметил Дмитрий Панычев.