На объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведут 100-процентный лабораторный контроль

На объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» контрактами предусмотрен сплошной 100-процентный лабораторный контроль для оценки качества выполняемых работ и применяемых материалов. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Контроль будет произведён силами подрядной организации, его результаты будут укомплектованы и сданы в составе исполнительной документации. Заказчик работ –«Мурманскавтодор».

На первом этапе после заключения контракта лаборатория контролирует качество компонентов асфальтобетонной смеси (щебень, песок, битум, минеральный порошок и т.д.), проверяет её на соответствие ГОСТ Р 58406.2-2020, после чего согласовывает рецепт на изготовление асфальтобетонной смеси. При производстве работ лаборатория также выборочно проверяет асфальтобетонную смесь уже на объекте, где происходит её укладка.

Для оценки качества выполненных работ из покрытия отбираются образцы-керны для определения степени их уплотнения (достаточно или нет). Степень уплотнения определяется по количеству пустот в уплотненном асфальтобетоне, в случае если уплотнение недостаточное, данные участки не подлежат приёмке до устранения несоответствия.

Также отмечается, что дополнительный выборочный контроль в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводится лабораторией ФКУ Упрдор «Кола» в период производства работ. Кроме того, после их окончания представители ФГБУ «Росдортехнология» также осуществляют проверку качества работ и исполнительной документации.