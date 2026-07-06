На объектах Северного флота идёт подготовка к новому отопительному сезону

Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 годов на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы № 9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), идёт по утверждённому плану.

В ходе выездных проверок под руководством начальника Службы капитана Сергея Рыбалко были осмотрены ключевые объекты теплоснабжения (центральные тепловые пункты и котельные), расположенные в военных городках Мурманской области, в том числе котельное оборудование, переданное на основании концессионного соглашения.

На сегодняшний день на 86 объектах теплового хозяйства гидравлические испытания завершены полностью, промывка и опрессовка систем отопления проведены на 246 объектах казарменно-жилищного фонда (35 % от плана), подготовлено свыше 160 км инженерных сетей (45 % от плана). Текущий ремонт на запланированных объектах казарменно-жилищного фонда, коммунального и электросетевого хозяйства завершён на 60 % от утверждённого плана.

Для обеспечения работы теплогенерирующих объектов в отдаленных гарнизонах Северного флота в летнюю навигацию 2026 года завезут более 500 тонн угля. Первая партия твёрдого котельного топлива (уголь марки ДПК) в количестве 120 тонн уже доставлена морским транспортом (баржей) на побережье Кольского полуострова.

Всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 1500 объектов казарменно-жилищного фонда, 130 объектов теплового и водо-канализационного хозяйств, 360 км инженерных сетей.

Сергей Сергеевич отметил, что все мероприятия выполняются в установленные сроки и направлены на обеспечение надёжной и устойчивой работы всей инфраструктуры Минобороны России в предстоящий осенне-зимний период.

Фото предоставлено ЖКС № 9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).