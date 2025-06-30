На объектах Северного флота подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. идёт в соответствии с утверждённым планом

Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 годов на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) организована должным образом.

По результатам общих весенних осмотров сформирован и утверждён командующим Северным флотом план подготовки Северного флота к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Как сообщает Сергей Тихонович Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в рамках проведения текущего ремонта собственными силами в текущем году запланированы ремонтные работы на 68 объектах казарменно-жилищного фонда, в настоящие время выполнено более 50% работ.

В соответствии с планом-графиком ведутся работы по промывке и опрессовке объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных объектах. На сегодняшний день гидравлические испытания на 112 объектах теплового хозяйства выполнены на 100%, работы по промывке и опрессовке систем отопления на 229 объектах выполнены на 31%, подготовлено более 130 инженерных сетей (31%).

Всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 1500 объектов казарменно-жилищного фонда, 170 объектов теплового и водо-канализационного хозяйства, 420 км инженерных сетей.

На сегодняшний день общий процент готовности объектов составляет 35%.

Своевременное и качественное проведение комплекса подготовительных и ремонтных работ является залогом стабильной, безаварийной работы в зимний период, считают в ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).