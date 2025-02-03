На объектах Северного флота реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В целях реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищно-коммунальная служба №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) заключила с ООО «Стройтехснаб» два энергосервисных контракта «На выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем теплоснабжения».

Согласно контрактам запланировано техническое перевооружение пяти котельных с переводом основного вида топлива - мазута марки Ф-5 на твёрдое котельное топливо (уголь) путём установки новой угольной блочно-модульной котельной (БМК), а также перевод паровых систем теплоснабжения на водогрейные.

Мероприятия запланированы на котельных в военных городках Мурманской области.

Сроки реализации контрактов 2025-2026 гг.

На сегодняшний день ведутся работы по разработке проектной документации. Представители службы направлены на завод ООО «Спецстройкомплект» (г. Барнаул) для первичного согласования планируемых к поставке угольных БМК.

Как отмечает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), ежегодная реализация энергосберегающих мероприятий на обслуживаемых объектах жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) позволяет улучшать целевые показатели по эффективности использования электрической энергии и сокращать материальные затраты на их содержание.

Фото предоставлено пресс-службой жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).