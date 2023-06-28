На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск в активной фазе летняя ремонтная кампания

На объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных домах в ЗАТО Александровск продолжаются ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ход работ проверила областная комиссия под руководством первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергея Лупанского.

Так, в Полярном комиссия посетила котельную, где идут регламентные работы на основном и вспомогательном оборудовании.

В посёлке Оленья Губа на мазутной котельной установили новый стальной горизонтальный резервуар. Ведутся работы по его врезке в мазутопроводы.

На объекте теплоснабжения Снежногорска осуществляется замена оборудования котлоагрегатов.

На всех сетях проведены гидравлические испытания для определения наиболее слабых участков.

Сергей Лупанский отметил высокий темп проведения работ на осмотренных объектах и подчеркнул, что практика выездного контроля хода подготовки объектов ЖКХ к предстоящей зиме будет продолжена.

Фото: https://gov-murman.ru