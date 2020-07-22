На объектах ЖКХ Мурманской области в разгаре летняя ремонтная кампания

Вице-губернатор Юрий Сердечкин совместно с региональным министром энергетики и ЖКХ Дмитрием Латышевым проверили ход капитального ремонта на объектах теплоснабжения Мурманска и ЗАТО г. Североморск.

На еженедельном контроле – ремонт дымовой трубы котельной жилого района Росляково. Проблема поступления грунтовых вод решена. На объекте выполнено устройство щебеночной подушки, установлена опалубка, производится армирование. До конца текущей недели планируется завершить заливку фундамента. Как сообщил подрядчик, новая дымовая труба готова к отгрузке на заводе-изготовителе, ожидаемый срок поставки на объект – 24 июля.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, следующей точкой на карте выездной проверки стали теплосети ЗАТО г. Североморск, а именно магистральный трубопровод от цеха 46 ТЦ до тепловой камеры № 2. На текущую дату проложено 450 метров нового трубопровода, выполнен монтаж 300 м железобетонного лотка.

Ещё один объект, находящийся в фокусе внимания, – новая котельная на улице Фестивальной в Мурманске. Напомним, на котельной в процессе эксплуатации ресурсоснабжающей организацией АО «МЭС» выявлен ряд технологических замечаний. Администрации Мурманска поручено сформировать график производства работ, направленных на их устранение. Мероприятия будут проведены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.