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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 11:30

На объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске состоялся выезд общественников

Общественники задействованы на всех этапах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области: от выбора объектов ремонта до приёмки их в эксплуатацию.

На этой неделе состоялся выезд рабочей группы на осмотр объекта капитального ремонта автомобильной дороги Кола – Мурмаши (км 15+350 - км 16+350).

В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, глава Кольского района Александр Лихолат и глава городского поселения Мурмаши Оксана Данилова, представитель заказчика работ – руководитель «Мурманскавтодора» Дмитрий Игнатов, представители подрядной организации, а также представители общественников в лице депутата Мурманской областной Думы Германа Иванова, руководителя Мурманского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелины Макаровой и главы регионального исполкома общественного Народного фронта в Мурманской области Максима Сахневича.

Трасса Кола – Мурмаши с подъездами составляет почти 18 км и обеспечивает связь между населёнными пунктами и международным аэропортом Мурманск. Участок, на котором выполняется капитальный ремонт проходит по городскому поселению Мурмаши. Территория достаточно оживленная, рядом магазины и остановки общественного транспорта.

«К нам неоднократно обращались жители, проживающие на улице Тягунова. Район достаточно отдалён от центра, дорога была не безопасна: не было тротуара и освещения. Благодаря нацпроекту сейчас мы видим, как все меняется, и это приятно», – отметила Оксана Данилова.

На сегодняшний день подрядчик продолжает земляные работы по устройству песчаного основания, планировке и укреплению откосов, разработке плодородных водоотводных канав и укреплению кюветов, а также монтажные работы по освещению и устройству тротуаров. Совсем скоро дорожники начнут оборудовать посадочную площадку, на которой будет стоять новый остановочный павильон.

«К работам мы приступили в начале мая. Был нюанс по инженерным сетям, но благодаря взаимодействию заказчика и владельца сетей, вопрос решился достаточно быстро, и мы продолжили работать. Результат промежуточной работы виден уже сейчас, что радует местных жителей», – отметил представитель подрядной организации.

«На сегодняшний день работы выполнены уже на 30%, подрядчик идёт в хорошем темпе, серьёзных сложностей на этапах исполнения контракта нами не замечены», – прокомментировал руководитель «Мурманскавтодора» Дмитрий Игнатов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на данном объекте запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия, устройство новых тротуаров и барьерного ограждения, установка освещения на протяжении всего ремонтируемого участка и новая остановка общественного транспорта. Работы завершатся к октябрю 2024 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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