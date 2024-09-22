На объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске состоялся выезд общественников

В Мурманске завершается дорожно-строительный сезон. Руководитель регионального Минтранса выехала на инспекционный выезд с представителями общественников в лице депутатов Мурманской областной Думы Артура Попова и Германа Иванова, главой регионального исполкома Общественного народного фронта в Мурманской области Максимом Сахневичем и заместителем руководителя Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анной Мишариной. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Нерубащенко Никита, представители Мурманского управления дорожного хозяйства и подрядных организаций.

В рамках выезда смотрели как уже отремонтированные, так и улицы города Мурманска, находящиеся в процессе дорожных работ. Первым объектом осмотра стал проспект Героев-североморцев. Подрядчик обновил более 17 тысяч кв. метров проезжей части, порядка 8 тысяч кв. метров тротуаров и заменил 1,5 тысячи метров бортового камня.

«На сегодняшний день завершены работы по ремонту проезжей части на проспекте Героев-североморцев, проводимые в рамках нацпроекта, а также благодаря плану «На Севере – жить» на проспекте обновлены тротуары. В настоящее время на данном участке улично-дорожной сети ведётся капитальный ремонт перекрестка проспект Героев-североморцев – улица Юрия Гагарина. Данные изменения нацелены на повышение безопасности дорожного движения и приведение к нормативным требованиям участков автомобильных дорог», – рассказал Никита Нерубащенко.

«Теперь перекресток проспекта Героев-североморцев с улицей Юрия Гагарина станет комфортнее для маломобильных, а также для мам с колясками. Островок безопасности позволит безопасно остановится на перекрестке, если не хватило времени перейти через дорогу на сигнал светофора», – делится впечатлениями Максим Сахневич.

На улице Александра Невского (участок ремонта от проспекта Героев-североморцев до улицы Вице-адмирала Николаева) продолжаются дорожные работы.

«В ходе дорожных работ в Мурманске применяется комплексный подход, чтобы привести в нормативное состояние дорогу и элементы обустройства. Например, на этой улице проезжая часть ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а тротуары в рамках плана «На Севере – жить», – уточнила Юлия Полиэктова.

«Мы видим, что тротуары с подходами к пешеходным переходам уже частично готовы. Заниженные бортовые камни в этих местах, я считаю, правильное решение. Такие мелочи добавляют удобство и комфорт для юных участников дорожного движения и мам с колясками. например, поскольку здесь находятся детские сады и музыкальная школа», – Артур Попов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/