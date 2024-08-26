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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 13:00

На объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске состоялся выезд регионального Минтранса и общественников

Продолжаются комиссионные выезды с участием общественников на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова с рабочей группой осмотрела улицы, на которых продолжаются дорожные работы в рамках нацпроекта. В состав комиссии вошли: заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко, представитель подрядной организации, а также представители общественников в лице депутата Мурманской областной Думы Германа Иванова и члена регионального исполкома общественного народного фронта в Мурманской области Романа Пономарева.

«Более 50% работ выполнено на улице Воровского, напомню, что в этом году нацпроектом в Мурманске предусмотрены работы на 27 объектах, на 17 ремонт уже завершен, в высокой степени готовности 4 объекта, также в этом году в рамках плана «На Севере – жить» ведутся работы на 15 объектах по ремонту проезжей части и на 8 объектах по ремонту тротуаров», – отметила Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, первым объектом осмотра стала улица Комсомольская, на которой выполнены демонтажные работы, укладка выравнивающего слоя асфальтобетона и установка бортового камня. 

«Мы видим, что нацпроект охватывает всё больше социально-значимых объектов, а именно дороги к ним планомерно приводятся к нормативному состоянию, к примеру, на данной улице расположена школа №36», – прокомментировал Роман Пономарев.

Далее комиссия оценила ход работ на улице Воровского. Данный участок востребован жителями и гостями региона. Уже традиционно на улице Воровского проводятся разнообразные ярмарки и фестивали. На сегодняшний день подрядная организация продолжает демонтажные работы и установку бортового камня.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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