На объекты общественного питания Мурманска, расположенные на территориях, обладающих туристскими ресурсами, с 1 марта не будет распространяться ограничение времени реализации алкогольной продукции

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали внесение изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», которым уточняется действие ограничения реализации алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных на территориях, обладающих туристскими ресурсами.

«Напомним, что ранее законом Мурманской области в объектах общественного питания, кроме ресторанов, расположенных в жилых домах, с 1 марта 2025 года был установлен режим реализации алкогольной продукции ежедневно с 10 часов до 23 часов. Однако, учитывая повышенный туристический поток, возникает необходимость в создании комфортных условий пребывания туристов, особенно в местах, обладающих туристическим потенциалом, в целях создания благоприятного и позитивного имиджа региона. Законопроектом определены территории административного центра Мурманской области, обладающие туристским ресурсом, на которых не будет распространяться ограничение времени реализации алкогольной продукции в кафе и барах, находящихся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях», – отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В перечень территорий административного центра Мурманской области, обладающих туристскими ресурсами, вошли: проспект Ленина (от перекрестка проспекта Ленина с улицей Дзержинского до перекрестка проспекта Ленина с улицей Карла Маркса), ул. Дзержинского, ул. Капитана Егорова, ул. Комсомольская, ул. Самойловой, ул. Воровского, ул. Ленинградская, ул. Коминтерна, проезд Флотский.