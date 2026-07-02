На объездной автомобильной дороге города Североморска начались ремонтные работы

В рамках народной программы «На Севере – жить!» начался ремонт региональной автомобильной дороги «Объездная города Североморска».

В ходе ремонта будет полностью заменено дорожное покрытие проезжей части и нанесена горизонтальная разметка с микростеклошариками для обеспечения видимости в тёмное время суток и при сложных погодных условиях. Общая протяжённость ремонтируемого участка составит 886 метров.

Мероприятия по организации дорожного движения уже завершены: установлены временные дорожные знаки, которые информируют водителей об изменении дорожной ситуации. На текущий момент подрядчик приступил к первому этапу – срезке существующего покрытия методом холодного фрезерования. Ремонтные работы ведутся на одной половине проезжей части, что позволяет обеспечить бесперебойное движение транспорта по другой полосе.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, объездная автодорога города Североморска служит ключевым звеном транспортной инфраструктуры, обеспечивая связь между городом-героем Мурманском и главной базой Северного флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570450/#&gid=1&pid=4