На объездной дороге к Апатитам завершено асфальтирование

В Мурманской области опережающими темпами выполняется ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

На объездной дороге к Апатитам уже завершено фрезерование, выполнено устройство верхнего слоя дорожного покрытия.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Мурманавтодор».

Согласно контракту, срок окончания работ – август 2022 года. При благоприятных погодных условиях подрядчик приступил к работам раньше запланированного.

Общая готовность объекта составляет 52%. Подрядчику предстоит выполнить планировку обочин и нанести горизонтальную разметку, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.