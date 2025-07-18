На объездной дороге Кандалакши завершён ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Завершены ремонтные работы на участке объездной дороги в Кандалакше протяжённостью 8,6 километра. Дорожный ремонт был проведён в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Объездная дорога города Кандалакши была официально включена в состав областной собственности в 2022 году. До этого дорога состояла из отдельных муниципальных отрезков, объединяя федеральную автотрассу Р-21 «Кола», городскую сеть улиц и дорог, а также региональную дорогу Кандалакша – Полярные Зори.

В процессе работ обновлено более 53 тысяч кв. метров полотна проезжей части, проведены мероприятия по восстановлению обочин с использованием спецтехники, включая создание необходимого поперечного профиля и добавление материала, полученного при фрезеровке старых покрытий. Заключительным этапом было нанесение дорожной разметки с применением краски, в состав которой входят микростеклошарики, улучшающие видимость линий разметки.

Специалисты лаборатории провели необходимые мероприятия для проверки соответствия нормативным требованиям физических и механических свойств свежеуложенного асфальта. По установленным стандартам отобраны образцы асфальта (керны) для проверки толщины уложенных слоев, степени плотности и уровня водопроницаемости асфальтового покрытия. Эти исследования необходимы для объективной оценки качества произведенных дорожных работ.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, окончательное принятие готового объекта в эксплуатацию произойдёт лишь после завершения всех предусмотренных испытаний и документального подтверждения качества проведенных дорожных работ. Только тогда «Мурманскавтодор», выступающий заказчиком, сможет приступить к процессу расчёта с исполнителем согласно условиям государственного контракта.

Важно отметить, что все работы имеют гарантию. Если в ходе дальнейшей эксплуатации будут выявлены дефекты, ответственность за устранение ляжет на исполнителя, который обязан устранить недостатки за собственный счёт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550524/#&gid=1&pid=3