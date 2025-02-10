На объездной дороге Североморска стало светлее и безопаснее

В последние годы вопрос безопасности дорожного движения становится всё более актуальным, особенно в условиях сурового климата и длительных зимних ночей Кольского полуострова. Одним из значимых мероприятий стратегического плана «На Севере — жить» стало повышение уровня безопасности на дорогах.

Завершено устройство недостающего электроосвещения на объездной автомобильной дороге города Североморск, теперь освещённый участок протяженностью около 3 километров оснащён 87 современными опорами и светильниками.

Участок дороги социально-значимый, так как на нём курсирует общественный транспорт по маршрутам №112 «Североморск – Щукозеро», а также №102 «Североморск – Североморск-3».

Завершение работ по устройству освещения на объездной дороге Североморска — это не только шаг к улучшению внешнего вида городской инфраструктуры, но и важный вклад в повышение безопасности участников дорожного движения, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/