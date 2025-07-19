На объездной Североморска завершили дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В закрытом административно-территориальном образовании город Североморск завершены работы по ремонту объездной автомобильной дороги на участке с 1 по 4 км в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За период ремонтных мероприятий было восстановлено более 12 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, проведена планировка обочин с добавлением материала от процесса фрезерования и выполнена горизонтальная разметка специальной красящей смесью с применением микростеклошариков.

Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Специалисты лаборатории проводят необходимые исследования для объективной оценки качества произведенных дорожных работ: отбирают образцы асфальта для проверки толщины уложенных слоев, степени плотности и уровня водопроницаемости обновленного покрытия.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объездная автодорога Североморска имеет важное стратегическое значение, соединяя между собой улицы столицы Северного флота с федеральной магистралью Р-21 «Кола» и региональным маршрутом Североморск – Североморск-3. Благодаря проведенным мероприятиям улучшилось качество транспортного обслуживания жителей закрытого административно-территориального образования и повысилась безопасность движения транспорта на данном направлении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550605/#&gid=1&pid=6