На областное физкультурное мероприятие «Выбор сильных» в Мурманске собрались более 300 молодых спортсменов из различных муниципальных образований
В программе – соревнования по дзюдо, самбо и спортивной борьбе. В числе почётных гостей на торжественном открытии мероприятия присутствовали участники программы «Герои Севера» Александр Козлов и Денис Лашин.
Участников и гостей соревнований приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:
— Спортивная борьба, дзюдо, самбо сегодня очень популярны – это тренировка тела и характера. А главное – сила духа, выносливость, упорство и железная дисциплина помогают не только на соревнованиях, но и в жизни. Они формируют настоящую личность, защитника Отечества и патриота. Это выбор сильных!
Депутат Лариса Круглова в своём приветствии отметила, что проведение состязаний, безусловно, даст новый импульс популяризации спорта в нашем регионе, увлечёт новых подростков и молодых людей в залы и на стадионы.
Региональные парламентарии выразили благодарность тренерам и организаторам мероприятия за внимание к подрастающему поколению, сохранение и укрепление спортивных традиций нашего края.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33068/