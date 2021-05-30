На областном форуме «Моя малая Родина» представили лучшие проекты школьников Кольского Заполярья

В 83-ю годовщину со дня образования Мурманской области в региональном доме творчества «Лапландия» состоялся областной добровольческий форум «Моя малая Родина». На форуме были представлены лучшие социальные проекты школьников со всего региона. Также форум посетили член регионального жюри регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» Евгения Чибис и министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Более 100 участников из разных муниципалитетов и образовательных организаций представляли свои проекты в области добровольчества, социального развития и нравственно-патриотического воспитания. Также на форуме был представлен один из центральных проектов – всероссийское движение «Большая перемена».

«Большая перемена – конкурс, представленный во всех муниципалитетах. В новый региональный совет вошли дети из Мурманска, Апатитов, Заозерска. Они активно взаимодействуют как онлайн, так и собираются на площадке «Лапландии», обсуждают новые идеи, проводят сессии, кроме того они активно привлекают новых участников, в том числе среди учеников начальных классов», — сообщила Ольга Дзюба.

Главной целью конкурса «Большая перемена» является создание диалога между учащимися, вовлечение школьников в совместное творчество, а также реализация проектов различной направленности.

«Дети обмениваются идеями, это очень большая, масштабная площадка, они слушают друг друга, слушают те проекты, которые реализуются в разных муниципалитетах, и, конечно, самые активные участники и форума, и всего движения, Российского движения школьников, движения «Большой перемены», волонтерского движения будут сегодня награждены благодарственными письмами», – отметила Ольга Дзюба.

«Изучение детьми работ через проектную деятельность всегда дает очень эффективный результат. Дети не только погружаются в проблему, но и находят пути решения. А у детей, как известно, всегда самые смелые идеи», – заключила Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, форум «Моя малая Родина» вошёл в план мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, которые проходят в регионе с 26 мая по 26 июня 2021 года.