На обновление парка общественного транспорта в регионе в течение двух лет будет направлено более 1,6 млрд рублей

Губернатор Андрей Чибис и вице-президент «Группы ГАЗ» Николай Одинцов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры региона. Этому предшествовала большая подготовительная работа на уровне регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства, которую курировал заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

В ходе рабочей встречи с руководством «Группы ГАЗ» Андрей Чибис назвал модернизацию общественного транспорта одной из приоритетных задач регионального правительства.

«В прошлом году мы сделали первый набор шагов – 90 единиц электротранспорта и автобусов приобрели вместе с предприятиями-перевозчиками для нужд Мурманской области. Наша ключевая задача на ближайшие три года – радикально переоснастить и обновить общественный транспорт. В этом смысле «Группа ГАЗ» является одним из основных производителей, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы на конкурентной основе переложить наше сотрудничество в практическую плоскость. Очень надеюсь, что это сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным», – подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Николай Одинцов особо отметил то значение, которое правительство Мурманской области придаёт данной сфере.

«У руководства региона программа общественного транспорта находится в зоне особого внимания. Это забота о комфорте пассажиров и об экологической обстановке, на которую транспорт оказывает большое влияние. То, что программа рассчитывается на три года вперед, говорит о системном подходе к обновлению транспорта», – сказал вице-президент компании.

Николай Одинцов представил Андрею Чибису современную линейку продукции «Группы ГАЗ», в том числе решения в сфере низкоуглеродного транспорта – технику на газовом топливе, электробусы.

Затем стороны подписали соглашение, предметом которого является информационное и консультационное сотрудничество, ориентированное на внедрение в сферу общественного транспорта Мурманской области современных типов автобусов различных классов, повышение производительности труда и эффективности производственных систем на автотранспортных предприятиях.

Комментируя документ, вице-президент «Группы ГАЗ» подчеркнул, что понимание потребностей рынка задаёт вектор развития самой компании.

«Группа ГАЗ» своей стратегией ставит долгосрочное развитие, и без понимания того, как развиваются регионы, нам сложно планировать свой продукт. Под продуктом мы понимаем комплексные транспортные решения. Это, во-первых, широкая гамма автобусов – от малого до особо большого класса, для разных типов маршрутов. Это различные виды топлива: дизель, газ, электричество. И третья важная составляющая – это сервисные контракты и контракты жизненного цикла. Поэтому, когда мы понимаем, как развивается регион, какие существуют программы, это позволяет нам как производителю наиболее полно удовлетворить потребности заказчика. Например, северные регионы предполагают особый стиль эксплуатации – более тёплые машины, более мощные. Это и заложено в основе соглашения и позволяет региону получить максимальный эффект для транспортной системы», – пояснил Николай Одинцов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис в этой связи отметил, что заключение соглашения выводит взаимодействие с компанией-производителем на новый, системный уровень.

«Для Севера надёжный, тёплый, удобный общественный транспорт чрезвычайно важен. Мы запланировали на два года более 1 млрд 600 млн рублей на его обновление, работаем сейчас с финансовыми институтами, чтобы увеличить это плечо. «Группа ГАЗ» может стать нашим стратегическим партнёром в обновлении автобусного парка. Одна из современных моделей автобусов компании сейчас проходит тестирование на дорогах области, чтобы коллеги смогли донастроить её с учётом северного климата. Соглашение даёт нам возможность отработать все эти вещи и, поняв друг друга, продолжить совместную работу», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441114/#&gid=1&pid=9