На общегородских субботниках очистили территории площадью более 700 тысяч квадратных метров

О ходе весенне-летней уборки муниципалитетов вчера на еженедельном оперативном совещании в правительстве с докладом выступил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, на сегодня в Мурманске, Североморске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Заозерске, Островном, Мурмашах, Печенгском округе, Кандалакшском, Ковдорском и Терском районах проведены традиционные общегородские субботники, участие в которых приняло более 7,5 тысячи человек.

Вместе с тем, в ряде муниципалитетов, ввиду погодных условий, работа по уборке ещё только будет проводиться.

Отдельно вице-губернатор сделал акцент на уборке общественных территорий и памятных мест в преддверии 9 мая. В областном центре приведены в порядок площадь Пять Углов», памятник С.М. Кирову, зона отдыха у Семёновского озера, сквер у Драматического театра и городов-побратимов, Музыкальная аллея. В Апатитах выполнена уборка территории около здания Музея трудовой славы и библиотеки, зелёной зоны по улице Воинов-Интернационалистов, в Мончегорске – территории городского парка им. С.Е. Бровцева, воинское захоронение и мемориал Защитникам Заполярья, в Кандалакше – скверы у памятника А.В. Спекову и Дома культуры «Металлург», аллею Славы и Речную набережную. В Оленегорске субботник проведен на территории Центральной площади, вокруг Утиного озера, скверов «Надежда» и «Ветеранов войны и труда». Территорию воинского захоронения и памятные места привели в порядок в Островном и Североморске.

К субботникам присоединились трудовые коллективы областных/городских предприятий и организаций.

В результате очищено более 700 тысяч квадратных метров различных территорий.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по завершении доклада глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что крайне важна поэтапная четкая уборка территорий в соответствии с утверждённым планом по каждому муниципалитету. Также губернатор рекомендовал Минэнерго и ЖКХ усилить контроль за проводимой работой и совместно с Министерством государственного жилищного и строительного надзора организовать внеплановые выездные проверки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22294&page=1