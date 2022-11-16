На общем собрании Ассоциации полярников Мурманской области были переизбраны члены Совета общественной организации

В Мурманске прошло традиционное отчётно-выборное мероприятие общественной организации. О проделанной работе и задачах на предстоящий период проинформировал президент Ассоциации Алексей Казанин.

Он отметил, что в будущем году организация продолжит сотрудничество и активное взаимодействие с региональными органами власти по развитию Арктической зоны РФ и экономики региона, решению социально-экономических вопросов. Руководителям предприятий Мурманской области Ассоциация рекомендует активнее приглашать на производственные стажировки в их коллективах заполярных студентов.

На общем собрании были переизбраны члены Совета общественной организации, в состав которого вновь вошёл Сергей Дубовой.

Комментируя итоги собрания, парламентарий отметил, что Ассоциация полярников – организация, которая за время своего существования стала авторитетной площадкой для взаимодействия власти, бизнеса, науки и общественности:

- Сегодня есть понимание и потребность в эффективном освоении ресурсов Арктики, использованию арктических морских транспортных путей, повышению качества жизни в северных регионах. Задач для реализации этих целей хватает. Пласт работы по развитию арктических территорий, в том числе по созданию правовых механизмов, весьма обширный. Отрадно, что в этой работе принимает деятельное участие Ассоциация полярников Мурманской области на различных уровнях. Арктическая тематика не раз обсуждалась на площадке Мурманской областной Думы, в том числе, с участием представителей Ассоциации. Важно, что эта работа будет продолжена. Сохранение исторического и культурного наследия нашего северного края – еще одно важное направление деятельности Ассоциации. Она выступает организующим началом в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, в просветительской работе, популяризации истории родного края. В будущем году будет продолжена активная поддержка проекта «Юный полярник», который реализуется на базе центра дополнительного образования «Лапландия».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26339/