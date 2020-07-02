На общественно полезные работы в Мурманской области устроились свыше 1400 человек

У северян есть возможность устроиться на общественно-полезные работы до августа. Постановление Правительства Мурманской области о продлении временных работ с мая до конца лета принято в связи с обращениями глав муниципальных образований. Это позволит завершить благоустройство территорий и освоить все средства, выделенные из областного бюджета на возмещение расходов работодателям на выплату заработной платы или вознаграждения сотрудникам. Общий объем средств свыше 122 млн рублей.

На данный момент в Мурманской области создано 1343 временных рабочих места, трудоустроено 1452 человека, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.